Banner entrollt : Aktivisten von „Robin Wood“ auf dem Indemann

Auf dem Indemann entrollten die Aktivisten ein Banner mit der Aufschrift: „Ich will Dörfer, keine Kohle“. Foto: MHA/Sandra Kinkel

Inden Bei einer Protestaktion der Aktivistengruppe „Robin Wood“ wurde am Aussichtsturm Indemann ein Banner aufgehangen. „Ich will Dörfer, keine Kohle“ wird dem Indemann dabei in Form einer Sprechblase in den Mund gelegt. Die Polizei wartet die Situation ab.

Sechs Aktivisten von „Robin Wood“ kletterten am Samstag auf den Indemann. Zwei hatten sich abgeseilt. Die Situation war ruhig, lediglich eine Handvoll Ausflügler waren verstimmt, dass sie nicht auf den Indemann konnten.

Ute Bertrand, Sprecherin von „Robin Wood“, versteht die Aktion als ersten Aufschlag zum globalen Klimastreik, Ende Gelände und dem Klimacamp in Aachen nächste Woche. „Gemeinsam werden wir uns für den Erhalt der Dörfer und für Klimagerechtigkeit einsetzen – bis alle Bagger still stehen!“, wird der Aktivist Juri Jordan in einer Pressemitteilung der Gruppe zitiert.