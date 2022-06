Bestätigter Fall : Affenpocken haben den Kreis Düren erreicht

Kreis Düren Im Kreis Düren ist der erste Fall der Affenpocken bestätigt worden. Die betreffende Person befinde sich in Quarantäne, teilt das Kreisgesundheitsamt mit.

Der Zustand der erkrankten Person sei „gut“, heißt es weiter in der Mitteilung vom Freitagmittag. „In den meisten Fällen verläuft die Infektion bei der hier vorliegenden Westafrikanischen Variante harmlos“, betont Dr. Norbert Schnitzler, Leiter des Kreisgesundheitsamtes. Die betroffene Person werde – wie vom Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin vorgegeben – drei Wochen in Quarantäne bleiben.