Paul Larue : Abschied vom „schönsten Beruf der Welt“

Bürgermeister Paul Larue trägt sich im Beisein seiner Gattin und des Verwaltungsvorstandes in das Goldene Buch der Stadt ein. Foto: Helmut Göddertz

Düren An einem seiner letzten Arbeitstage in der Stadtverwaltung Düren hat sich Paul Larue noch einmal in das Goldene Buch der Stadt eingetragen.

21 Jahre lang war Paul Larue Bürgermeister der Stadt Düren und Leiter der Stadtverwaltung. Am Freitag, seinem vorletzten offiziellen Arbeitstag, wurde er im Dürener Rathaus vom gesamten Verwaltungsvorstand sowie von Abordnungen aus allen städtischen Ämtern und Einrichtungen verabschiedet.

In seiner kurzen Ansprache würdigte der Erste Beigeordnete und Kämmerer Thomas Hissel das Wirken Paul Larues außen in der Stadtgesellschaft wie innen in der Stadtverwaltung: „Nah an den Menschen zu sein, war Paul Larue besonders wichtig. Er hat mit seiner zusammenführenden Art der Amtsführung nicht nur für großen Konsens in der Politik gesorgt, sondern sich auch in der Verwaltung mit seiner den Menschen zugewandten Ansprache großen Respekt als Leiter erworben. Hierfür gilt unser aller Dank und unsere Anerkennung.“

Gemeinsam mit den weiteren Mitgliedern des Verwaltungsvorstandes, Christine Käuffer, Niels-Christian Schaffert und Erhard Vanselow überreichte er dem scheidenden Bürgermeister verschiedene Präsente, so einen Kupferstich aus der Arbeit „Vedute die Roma“ von Giovanni Battista Piranesi und eine Geld-Spende für das Indien-Projekt des Hauses St. Josef. Hierfür hatten die Mitarbeiter der Stadtverwaltung gesammelt.

Sichtlich gerührt dankte Larue allen Mitarbeitern. Er habe sich von Anfang an in der Verwaltung gut aufgehoben gefühlt. Gestartet mit seinem Slogan „Stadtentwicklung ist Gemeinschaftsaufgabe!“, habe er schnell Akzeptanz und Unterstützung für die Herausforderungen seiner Amtszeit gefunden.

Am 1. Oktober 1999 begann Paul Larue seine Tätigkeit als Bürgermeister der Stadt Düren. Die erste Amtshandlung: Der Eintrag in das Goldene Buch der Stadt. Zuvor war er seit 1984 als sachkundiger Bürger im Jugendwohlfahrtsausschuss der Stadt Düren und seit 1989 als Ratsmitglied im Dürener Stadtrat kommunalpolitisch tätig. In seiner Amtszeit war Larue für die Fachämter Personal, Jugend, Schule, Sport, Kultur, Integration und Wirtschaftsförderung verantwortlich und gehörte in seiner Funktion als Bürgermeister vielen Gremien an. Seit 2018 war er auch Vorsitzender des Ausschusses für Mittlere Städte im Deutschen Städtetag.