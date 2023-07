Innovationsquartier in Düren : Abbrucharbeiten an der Josef-Schregel-Straße gehen zügig voran

Abbrucharbeiten an der Josef-Schregel-Straße gehen zügig voran

Innovationsquartier in Düren

Zwei Wochen nach Beginn der Abbrucharbeiten an den Fassaden klafft an der Josef-Schregel-Straße bereits eine gut 50 Meter breite Baulücke, die den Blick auf das Areal des künftigen Innovationsquartiers freigibt. Foto: MHA/Jörg Abels

Düren Gerade einmal zwei Wochen ist es her, dass die Abbrucharbeiten für das neue Innovationsquartier „Südlich Bahn“ die Josef-Schregel-Straße erreicht haben. Jetzt sind bereits mehrere Häuser Geschichte.

Die Abbrucharbeiten für das neue Innovationsquartier „Südlich Bahn“ schreiten zügig voran. Zwei Wochen nachdem die Bagger von der rückwärtigen Seite die Fassaden an der Josef-Schregel-Straße erreicht hatten, sind die ersten Häuser bereits verschwunden.

Mit dem freien Blick Richtung Bahnhof-Südseite wird so langsam erkennbar, welche Dimensionen das größte Bauprojekt der Stadt Düren seit dem Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg haben wird. Das neue Quartier wird sich einmal auf einer Fläche von 115.000 Quadratmetern von der Josef-Schregel-Straße bis hinaus zur Schoellerstraße erstrecken. Zwischen Bahnhof und Langemarckpark/Stadtcenter soll Dürens neue Flanier-Promenade entstehen und unter anderem am neuen Technisch-Sozialen Rathaus vorbeiführen.

Neues Innovationsquartier in Düren

Neues Innovationsquartier in Düren : Abbruchbagger erreichen Josef-Schregel-Straße Bis Jahresende wird der Weg für das Innovationsquartier „Südlich Bahn“ frei. Das Projektvolumen steigt auf 450 Millionen Euro.

Während der Abbruch der mittleren Häuser ein Kinderspiel zu sein scheint, wird es an den Rändern komplizierter. Stadteinwärts muss das erste verbleibende Haus mit einer aufwändigen Stahlkonstruktion gesichert und das ehemalige Bahngebäude direkt an den Gleisen per Hand abgerissen werden. Bis Jahresende sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.