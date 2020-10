Kostenpflichtiger Inhalt: Corona-Pandemie : Ab Mittwoch drohen Maskenmuffeln 50 Euro Strafe

In den Haupteinkaufsstraßen in Düren gilt seit Montag eine Maskenpflicht. Ab Mittwoch müssen Masenmuffel mit 50 Euro Strafe rechnen. Foto: dpa/Peter Kneffel

Düren Montagmittag in der Dürener Innenstadt: Seit wenigen Stunden gilt in den Haupteinkaufsstraßen Maskenpflicht, weil am Wochenende auch der Kreis Düren die Marke von 50 Infizierten je 100.000 Bürgernin einer Woche deutlich überschritten hat und damit zum Corona-Risikogebiet geworden ist. Das Gros der Passanten trägt wie gefordert einen Mund-Nasen-Schutz, aber noch längst nicht alle.