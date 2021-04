Im Osten an Düren vorbei führt die B56 neu. Rechts befinden sich die Gebäude der LVR-Klinik, halbrechts in der Bildmitte die gelb-weißen Gebäude von Krafft-Walzen und der Bahnhof. Am Horizont in der Mitte links befindet sich Merzenich. Foto: Guido Jansen