Zeugen gesucht : 99 Gräber auf Dürener Friedhof verwüstet

Düren Fast 100 Gräber sind auf dem Friedhof in Birkesdorf von Unbekannten angegangen und verwüstet worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Polizeibeamte haben am Donnerstag fast 100 verwüstete Gräber und an mehreren Stellen gestapeltes Diebesgut auf dem Friedhof in Birkesdorf an der Matthias-Claudius-Straße aufgefunden. Die Tat soll sich nach Angaben der Polizei zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen ereignet haben.