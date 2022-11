Polizei sucht Zeugen : 86-Jähriger in seiner Wohnung in Düren ausgeraubt

86-Jähriger in seiner Wohnung in Düren ausgeraubt

Die Polizei ist nach dem Raub in Düren auf Zeugenaussagen angewiesen. Foto: dpa/Fabian Strauch

Düren Am späten Dienstagabend klingeln ein Mann und eine Frau bei einem 86-Jährigen im Darßer Weg. Er öffnet die Tür, wird geschlagen und ausgeraubt.

Wie die Polizei Düren am Mittwoch mitteilte, ist es am Dienstagabend zu einem Raubüberfall im Darßer Weg in Düren gekommen. Das 86-Jährige Opfer wurde dabei leicht verletzt.