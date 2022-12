Die Folgen des Angriffskriegs : 3716 Menschen aus der Ukraine im Kreis Düren

Der Angriffskrieg und seine Folgen: 3716 Menschen aus der Ukraine sind aktuell im Kreis Düren registriert. Der Kreis gab nun weitere Zahlen bekannt. Foto: dpa/Andriy Andriyenko

Kreis Düren Die Zahl der Geflüchteten, die in ihrer Not in den Kreis Düren kommen, liegt deutlich höher als 2015. Die bestätigt die Kreisbehörde und nennt konkrete Zahlen.