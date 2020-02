Kostenpflichtiger Inhalt: Weiberfastnacht in Düren : 2500 Jugendliche feiern auf dem Hoeschplatz

Foto: MHA/Anne Schröer 10 Bilder Es wird jebützt, geschunkelt, getanzt und gefeiert.

Düren Hunderte Jecke starteten an Weiberfastnacht auf dem Marktplatz in den Straßenkarneval. Speziell für Jugendliche gab es auf dem Hoeschparkplatz eine Jugendschutzveranstaltung, die ohne größere Zwischenfälle über die Bühne ging. Und in der Arena rockten bunt kostümierte Karnevalsfreunde beim Behördenball.