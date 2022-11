Warnstreik : 250 Metaller unterstreichen Lohnforderung von acht Prozent

Düren Nachdem die Arbeitgeber der Metall- und Elektroindustrie in der laufenden Tarifauseinandersetzung bislang kein konkretes Angebot vorgelegt haben, sind vor der fünften Verhandlungsrunde auch in Düren Beschäftigte auf die Straße gegangen.

Zu den Klängen des Rammstein-Hits „Und der Haifisch, der hat Zähne“ legten am Dienstagmorgen rund 250 IG Metall-Mitglieder aus den Firmen Neapco Europe, Z + J Technologies und Brück für mehrere Stunden die Arbeit nieder. Mit einem Demonstrationszug vor das Haus der Industrie an der Tivolistraße, der Sitz der Vereinigten Industrieverbände von Düren , Jülich , Euskirchen und Umgeung, ließen sie keinen Zweifel daran, für ihre Tarifforderung nach acht Prozent mehr Lohn mit einer Laufzeit von zwölf Monaten kämpfen zu wollen.

„Das ist der letzte Warnschuss für die Arbeitgeber“, machte Martin Peters, erster Bevollmächtigter der IG Metall Düren-Stolberg und Mitglied der NRW-Tarifkommission der IG Metall, deutlich. „Wenn es am Donnerstag bei der nächsten Verhandlungsrunde in Baden-Württemberg nicht zu einem Abschluss kommt, werden wir unsere Arbeitskampfmaßnahmen in der kommenden Woche ausdehnen“, kündigte der Gewerkschaftler an. Und das könnte in einem ersten Schritt 24-stündige Warnstreiks bedeuten, wie zu hören war.