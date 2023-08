Spendenaktion : Viel Wasser beim Entenrennen – aber zum Glück nur in der Rur

Düren Mehr als 4600 Gummienten schwimmen rund 22.000 Euro Spenden ein. Hervorragende Bedingungen für Sportler und Zuschauer bei der 14. Ausgabe der Lions-Club-Aktion in Düren.

Viel Wasser im Fluss, kaum Feuchtigkeit in der Luft und vom Startschuss bis Schwenken der Zielfahne ausnahmsweise kein Regen: Zum Entenrennen auf der Rur am Samstagnachmittag herrschten ideale Bedingungen für die Sportlerinnen und Sportler aus Kunststoff. Davon profitierten auch die Zuschauer, die sich entlang der Rennstrecke an der Dr.-Overhues-Allee schon frühzeitig die besten Plätze gesichert hatten. Zum 14. Mal hat der Lions-Club Düren-Rurstadt zum Traditionsrennen für den guten Zweck eingeladen. An den Start gingen rund 260 Sponsoren-Enten und 4400 „Quietsche-Entchen“.