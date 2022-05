Unfall : 19-Jähriger fährt beim Abbiegen in Schülergruppe

19-Jähriger fährt beim Abbiegen in Schülergruppe

Ein 19-Jähriger fährt in eine Menschengruppe. Die Polizei in Düren geht von einem Unfall aus. Foto: dpa/Jens Wolf

Düren Ein Schüler des Berufskollegs Kaufmännische Schulen hat am Dienstagmorgen Mitschüler angefahren. Es handelt sich wohl um einen Unfall.

Vermutlich wegen zu hoher Geschwindigkeit beim Abbiegen ist ein 19 Jahre alter Autofahrer nach Angaben der Polizei am Dienstagmorgen gegen 9.40 Uhr in Düren in eine Schülergruppe geraten.