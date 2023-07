Kreisjägerschaft Düren : 118 Rehkitze dank Drohneneinsatz vor dem Mäher gerettet

Kreis Düren Neun Drohnenpiloten sind in dieser Saison im gesamten Kreis Düren im Einsatz. Das erste Kitz, das man in den Händen hält, entschädigt für das fast unmenschlich frühe Aufstehen, erzählen die Jäger.

Das Resultat der vergangenen Wochen erfüllt das Team nebst Pressesprecher Gerd Schumacher zu Recht mit Stolz: 66 Einsätze, 3700 Minuten Flugzeit, 580 Hektar abgesucht, 118 Kitze gerettet. Der erste Einsatz in diesem Jahr fand am 4. Mai statt, in der vergangenen Woche der letzte. „Fünf Gelege haben wir mit der Drohne auch gefunden“, erzählt Schumacher, von Enten und Fasanen nämlich.

Im Idealfall und vereinfacht ausgedrückt läuft ein Einsatz so ab: Der Landwirt, der seine Wiese mähen will, sagt der Kreisjägerschaft Bescheid. Die prüft die Verfügbarkeit der Drohnenteam-Mitglieder und vereinbart einen Termin. Der kann nur in den frühen Morgenstunden liegen, denn sobald der Boden von der Sonne aufgeheizt ist, kann die Wärmebildkamera der Drohne nicht mehr den warmen Tierkörper von der Umgebung unterscheiden. Um 4.30 Uhr vor Ort zu sein, ist für die Drohnenpiloten also innerhalb der kurzen Phase, in der die Kitze im tiefen Gras auf ihrem Liegeplatz verbleiben, keine Seltenheit. Und dann ist da noch das Wetter. Termine mit langem Vorlauf zu vereinbaren, nutzt nichts, schließlich darf es vor der Mahd nicht regnen. Das Zeitfenster, das der Landwirt dann nach dem Überflug hat, beträgt drei Stunden. Nur so lange darf ein Kitz in dem Karton gefangengehalten werden.