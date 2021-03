SPD steht im Kreistag Düren allein : 1000-Dächer-Programm geht trotz Kritik weiter

Kreis Düren Das 1000-Dächer-Programm wird im Dürener Kreishaus immer wieder als Erfolgsgeschichte in der Energiewende dargestellt. Zumindest die SPD zweifelt am Erfolg des Förderprogramms und schreibt von einem „PR-Geschenk“ und „Mitnahmeeffekten zu Lasten aller Bürger“. Darüber gab es Streit im Kreistag.

Inzwischen trägt das Programm den Namen „1000 x 1000“, weil nicht nur Photovoltaikanlagen mit 1000 Euro gefördert werden, sondern auch Batteriespeicher, der Austausch von Ölheizungen gegen Wärmepumpen und der Einbau von Solarthermieanlagen. In den ersten beiden Jahren löste es nach Aussagen der Kreisverwaltung ein Gesamtinvestitionsvolumen in Höhe von 27 Millionen Euro aus. Der Kreis selbst zahlte als Förderung etwa zwei Millionen Euro.

Die Sozialdemokraten im Kreistag zweifeln jedoch an dem Erfolg für das Klima. Die Förderung führe nicht zu zusätzlichen CO2-Einsparungen, da eine Photovoltaikanlage auch ohne Zuschuss eine attraktive Anlagenmöglichkeit darstelle, heißt es in einem Antrag, der inhaltlich vom SPD-Fraktionsvorsitzenden Rolf Hamacher im Kreistag bekräftigt wurde. Die Forderung der Partei: Das Geld solle, wenn überhaupt, in nachhaltige zusätzliche Klimaschutzmaßnahmen gesteckt oder zur Verringerung der Kreisumlage genutzt werden.