Fußball-Regionalliga : Der 1. FC Düren schlägt noch einmal auf dem Transfermarkt zu

Bestritt für den VfR Aalen in der vergangenen Saison 24 Partien in der Regionalliga Südwest: FCD-Neuzugang Leon Volz. Foto: IMAGO/Eibner/IMAGO/Florian Schust

Düren Der Fußball-Regionalligist sichert sich die Dienste eines neuen Rechtsverteidigers, der zuletzt beim VfR Aalen unter Vertrag stand.

Der 1. FC Düren hat einen weiteren Spieler unter Vertrag genommen. Wie der Fußball-Regionalligist am Mittwoch bekanntgab, wechselt Leon Volz zum Team von der Westkampfbahn. Der 26-jährige Außenverteidiger bestritt in der vergangenen Saison 24 Partien für den VfR Aalen in der Regionalliga Südwest. Im Sommer lief nun sein Vertrag aus, so dass der FCD keine Ablöse zahlen muss.