Fußball-Regionalligist 1. FC Düren : Ein echter Neuner soll noch kommen

Die Dürener, in dieser Szene steigt Kevin Goden zum Kopfball hoch, wollen am Dienstag den dritten Sieg im dritten Testspiel feiern. Foto: Manfred Heyne

Düren Der 1. FC Düren bestreitet am Dienstagabend sein drittes Testspiel der Sommervorbereitung in Niederau. Im Kader gibt es noch freie Plätze.

Für den 1. FC Düren steht am Dienstagabend (19 Uhr) das dritte Testspiel der Sommervorbereitung auf der Agenda. Der Fußball-Regionalligist empfängt auf dem Rasenplatz in Niederau den Mittelrheinligisten TuS Blau-Weiß Königsdorf. Möglicherweise könnte die Partie schon der letzte Härtetest vor dem Ligaauftakt am Samstag, 29. Juli, bei Borussia Mönchengladbach II sein.