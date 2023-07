Fußball-Regionalliga : Nächster Testspielerfolg für den 1. FC Düren

Spielplan der Regionalliga West : Ein Knaller zum Auftakt für die Alemannia Der Westdeutsche Fußballverband hat am Donnerstag den Rahmenspielplan für die Regionalliga West veröffentlicht. Was schon gemunkelt wurde, ist nun wahr: Die Alemannia eröffnet am Tivoli mit einem Traditionsduell die Saison. Beeck und der 1. FC Düren fordern zwei U23-Teams heraus.