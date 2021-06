Kein Anspruch auf Denkmalschutz : Die Zukunft der Gasballons ist weiter offen

Was wird aus den „drei Riesen“ am Grünen Weg? Ein Vorstoß der Linken, die Anlagen im Aachener Norden unter Denkmalschutz zu stellen, hat offenbar wenig Aussicht auf Erfolg. Foto: MHA/Harald Krömer

Aachen Die Gasballons am Grünen Weg und am Prager Ring werden keine Denkmale sein, wie eine Anfrage des Linken-Ratsherrn Marc Beus ergab. Der Architekt will die Ballons dennoch erhalten wissen.