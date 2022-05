Pilotprojekt in Aachen : Zwölf Arbeitsplätze im Coworking-Space des Landes

Ralph Sterck und Franziska Franzen vom Landeswirtschaftsministerium schauen sich den Coworking-Space der Landesregierung in Aachen an. Foto: MWIDE/Guenther Ortmann

Aachen Das Geheimnis um den Coworking-Space in Aachen ist gelüftet. Nach dem Besuch von zwei NRW-Ministern wurde mitgeteilt, wie viele Plätze dort nun entstehen sollen und wann er eröffnet wird.

Bis zu zwölf Beschäftige des Landes NRW können in Aachen ab Mitte des Jahres in einem Coworking-Space an der Robert-Schuman-Straße arbeiten. Das teilten die verantwortlichen NRW-Ministerien für Finanzen und Wirtschaft nach einem nicht-öffentlichen Besuch der beiden Minister in Aachen schriftlich mit.