Kostenpflichtiger Inhalt: Vor der Kommunalwahl am Sonntag : Zwischen Spuckschutzwand und Kugelschreiber-Check

Endspurt Richtung Wahl im Eurogress: Am Sonntag sind neben Vertretern von Parteien, Verwaltung und Medien allerdings maximal 50 Zuschauer im Europasaal zugelassen. Foto: MHA/Harald Krömer

Aachen Die letzten Vorbereitungen vor der Kommunalwahl am Sonntag laufen. Bis 18 Uhr sind die Wahllokale geöffnet. Ein Gewinner steht schon fest: Knapp 50.000 Aachenerinnen und Aachener haben für die Briefwahl gestimmt. Was noch zu bedenken ist, erfahren Sie in unserem Artikel.