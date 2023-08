Samstag beim Kimiko Festival : Zwischen Hype im Netz und Aachener Kultband

Das Duo Blumengarten überzeugte besonders jüngere Fans. Foto: Heike Lachmann

Aachen Das Kimiko soll alle Generationen ansprechen und für jeden etwas bereithalten. Am Samstag traten auch das Duo Blumengarten und die Aachener Kultband RPM Komplott auf.

Weiterleiten Drucken Von Martina Stöhr​

Schon beim Soundcheck stehen die jungen Leute parat, um Blumengarten zuzuhören. Das Duo erlebte mit einem Musikvideo einen überraschenden Hype im Netz und ist ganz offensichtlich auch live ein echtes Zugpferd. Die Mädels im Publikum erwarten die Session mit Spannung und kennen ganz offensichtlich auch alle Texte auswendig. „Ich hab gedacht, du wärst die Liebe meines Lebens“, singt Sänger Ryan, und das Publikum vor der Borofsky Stage singt mit. Da scheint es auch keine Rolle zu spielen, dass der Gesang ein wenig schräg daherkommt: die jungen Leute mögen es, und das ist ganz im Sinne von Chef-Impresario Rick Opgenoorth.

Das Kimiko Isle of Art soll alle Generationen ansprechen und für jeden etwas bereit halten: „Das ist der Ansatz und in diesem Sinne knüpft das Isle of Art an den legendären Jakobshof an“, sagt Opgenoorth. Und leicht sei es nicht, die unterschiedlichen musikalischen Geschmäcker jedes Mal aufs Neue zu bedienen, fügt er noch hinzu. Die Generationen zusammenzubringen und somit ein südländisches Flair in den Park rund ums Ludwig-Forum zu zaubern, ist ihm eine Herzensangelegenheit.

Der Organisator Rick Opgenoorth. Foto: Heike Lachmann

Das Konzept geht ganz offensichtlich auf, denn rund ums Ludwig-Forum bewegt sich ein ganz gemischtes Publikum: Da finden sich junge Mädels, die sich für das Festival aufbrezelt haben, gleich neben älteren Musikfans, die das Isle of Art seit jeher ganz besonders schätzen. In diesem Sinne trifft auch Peter Sonntags Band RPM Komplott genau ins Schwarze des Musikgeschmacks. Oberbürgermeisterin Sibylle Keupen nutzt den Auftritt der Aachener Kultband, um ein paar Worte über das Festival zu sagen. „Ein solches Angebot zu ermöglichen, ist jedes Mal aufs Neue eine finanzielle Herausforderung“, sagt sie und verspricht auch weiterhin eine Förderung durch die öffentliche Hand, um dieses kulturelle Highlight auch in Zukunft zu ermöglichen.