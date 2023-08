Leben und Wohnen in Driescher Hof : Viele Zweifel und Kritik an der Quartiersanalyse

Wie blicken die Bewohner in Driescher Hof auf ihr Wohnviertel? Das wollte die Stadt Aachen wissen. Das Ergebnis der Befragung überrascht jedoch. Foto: Harald Krömer.

Aachen Der Driescher Hof, „ein lebenswerter und geschätzter Wohlfühl- und Wohnstandort“? Das ist das Ergebnis einer Befragung der Bewohner. Akteure vor Ort können es nicht glauben.

„So überraschend es für manch einen klingen mag – der Driescher Hof ist auch ein lebenswerter und geschätzter Wohlfühl- und Wohnstandort.“ Das ist nach Angaben der Aachener Verwaltung das Ergebnis einer von der Hochschule Landshut wissenschaftlich begleiteten Quartiersanalyse. Die tatsächlich überraschten Bezirksvertreter Aachen-Mitte wollen es nicht so recht glauben. Auch ein Netzwerk von Akteuren vor Ort reagierten mit Kritik.

Für das „Handlungskonzept Wohnen“, das Strategien zur Wohnraumentwicklung in der Stadt beschreibt, wurden im vorigen Herbst vier Wochen lang die Bewohner in Driescher Hof nach ihrer Sichtweise auf ihr Wohnviertel, nach den Stärken und Schwächen, befragt. Rund 2500 Haushalten wurden sechsseitige, deutschsprachige Fragebögen in ihre Briefkästen eingeworfen. Eine Online-Version gab es in den vier Sprachen Deutsch, Englisch, Türkisch und Russisch. Zusätzlich waren täglich städtische Mitarbeiter unterwegs, um Interviews zu führen und beim Ausfüllen der Fragebögen zu helfen.

Von den 2500 befragten Haushalten gab es 599 Rückläufer. „Rund 85 Prozent aller Befragten gaben explizit an, dass sie sich am Driescher Hof wohlfühlen“, hält die Verwaltung „eine durchaus positive Stimmungslage“ fest. „Der Driescher Hof wird von den Befragten im Quartier als lebenswerter Ort mit Potenzial als grüner Stadtteil und als ruhiger, günstiger und sozial funktionierender Wohnort empfunden.“

Das Ergebnis erstaunt in der Tat, gilt Driescher Hof bislang in der öffentlichen Wahrnehmung doch eher als Problemviertel und sozialer Brennpunkt. So führten die Bezirksvertreter denn auch ihre Zweifel und Bedenken an, fanden Widersprüche bei den Antworten zu den Stärken und Schwächen des Viertels, wiesen auf unterschiedliche Verhältnisse zwischen Alt-Driescher Hof und neuen Wohnbereichen wie etwa am Grauenhofer Weg hin, fragten nach, welche sozialen Schichten sich an der Befragung beteiligt hätten. Dazu ein Hinweis: Eine Hälfte der Befragten wohnt zur Miete, die andere besitzt Eigentum (Haus/Wohnung).

CDU-Ratsherr Klaus Dieter Jacoby, zu dessen kommunalpolitischem Wahlkreis Driescher Hof zählt, kennt sich aus: „Es gibt so verschiedene Bereiche in Driescher Hof, Bereiche mit Menschen, die unterschiedlicher nicht sein können.“ Nach dem ungläubigen Studium der Verwaltungsvorlage informierte er ein Netzwerk sozialer Akteure vor Ort.

Kritiker bemängeln unter anderem eine unzureichende Infrastruktur mit wenig Einkaufsmöglichkeiten. Foto: Harald Krömer

Sandra Jansen, Leiterin der OT Driescher Hof, und Simone Jansen, Sprecherin der Stadtteilkonferenz Forst-Driescher Hof, richteten denn auch prompt in Kooperation mit der Katholischen Kirchengemeinde St. Katharina, der Familiengrundschule und der Arche Noah eine Stellungnahme an die Bezirksvertretung Aachen-Mitte: „Das insgesamt sehr positive Ergebnis irritiert uns vor dem Hintergrund, dass uns von Menschen über viele Jahre hinweg sehr viele kritische Punkte zum Stadtteil rückgemeldet wurden und sich diese immer wieder mit vielfältigen Bedarfen an uns wenden.“

Die Akteure erklärten sich das Ergebnis der Befragung damit, „dass sich insbesondere armutsbetroffene und/oder bildungsferne Menschen sowie solche mit Migrationshintergrund, von denen es im Driescher Hof so viele gibt, kaum an der Befragung beteiligt haben“. Dass rund die Hälfte der Befragten Hauseigentümer seien, bestärke dies. Der Fragebogen auf Deutsch, mit QR-Code zu mehrsprachigen Fragebögen, habe bereits zu diesem frühen Zeitpunkt viele Menschen ausgeschlossen. Fazit der Netzwerker: „Insgesamt schätzen wir die Ergebnisse der Befragung als wenig repräsentativ ein.“

Die Umfrage hat derweil ergeben, dass die die Menschen in Driescher Hof ihr Quartier als „lebenswerten und geschätzten Wohlfühl- und Wohnstandort“ empfinden. Foto: Harald Krömer

Lang ist die Liste, die aus Sicht der Kümmerer vor Ort „aus unserer fachlichen Sicht und der Erfahrung von zum Teil mehr als 20 Jahren“ von Menschen über Jahre vertrauensvoll an Kritikpunkten und Verbesserungswünschen an sie herangetragen worden seien. Ein Auszug: Unzureichende Infrastruktur, wenig Einkaufsmöglichkeiten, kein Discounter / Wohnungen zum Teil in einem sehr schlechten Zustand, fehlende große Wohnungen für große Familien / es fehlt eine Ortsmitte, der ehemalige Kirchplatz sollte dafür genutzt werden und mit einem Bürgerhaus ausgestattet werden / fehlende Kitaplätze / wenig Treffmöglichkeiten für ältere Menschen / wenig Hilfsangebote in den Bereichen Schulen, Sprachkurse, Sozialberatung / ungepflegter Zustand der Grünflächen / fehlende Beleuchtung, Mülleimer, Sitzmöglichkeiten / große Sorge davor, dass neben den Lebenshaltungskosten zusätzlich die Mieten steigen.