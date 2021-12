Auffahrunfall : Zwei Verletzte nach Zusammenstoß auf der Trierer Straße

Aachen Bei einem Unfall auf der Trierer Straße in Aachen sind am Sonntagmittag zwei Menschen verletzt und großer Sachschaden verursacht worden. Ein Ampelmast knickt um.

Am zweiten Weihnachtstag gegen 13 Uhr fuhr ein 32-jähriger Mann mit seinem Auto auf der Trierer Straße in Richtung Aachener Innenstadt. Um in die Schopenhauerstraße abbiegen zu können, bremste er – was ein hinter ihm fahrender Mann aus St. Vith übersah. Der 62-Jährige fuhr mit seinem Wagen auf den des Aacheners auf.