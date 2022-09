34-Jähriger feuert auf 25-jährige Frau : Zwei Schwerverletzte nach Bluttat am Eisenbahnweg

Tatort Eisenbahnweg: Bei einer Schießerei auf offener Straße sind ein 34-jähriger Mann und eine 25-jährige Frau in der Nacht auf Donnerstag schwer verletzt worden. Foto: MHA/Harald Krömer

Aachen Eine 25-jährige Frau und ein 34-jähriger Mann sind infolge einer Schießerei in der Nacht auf Donnerstag am Aachener Eisenbahnweg schwer verletzt worden. Der mutmaßliche Täter schwebt laut Staatsanwaltschaft in Lebensgefahr.