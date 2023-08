Zwei neue Gutachten : Parkraum gibt es in Aachen genug. Aber auch viel Druck.

Das Parken in Aachen soll neu organisiert werden. Nun liegen wichtige Gutachten dazu vor. Fotos: Harald Krömer, Collage: Thomas Heinen/MHA

Aachen Das Parken in Aachen soll neu organisiert werden. Dazu gibt es nun zwei wichtige Gutachten, die nicht nur Aufschluss über die Situation, sondern auch Handlungsempfehlungen geben. Am Donnerstag sollen sie im Mobilitätsausschuss vorgestellt werden.

Wie viele Parkplätze gibt es in Aachen? Wo gibt es Nutzungskonflikte, etwa mit Radwegen oder Gehwegbreiten? Wie kann man Möglichkeiten schaffen, Alternativen anzubieten? Das sind die zentralen Fragen eines umfangreichen Parkraumgutachtens, das das Dortmunder Büro Planersocietät im Auftrag der Stadt Aachen erstellt hat. Zudem haben sich die Stadt- und Verkehrsplaner des Büros mit dem Quartiersparken in Aachen befasst und ein Analyseraster entwickelt, das sie anhand von drei Quartieren exemplarisch anwenden. Beide Projekte sind Teil einer Zukunftsstrategie und ergänzen sich. Ein zentrales Ergebnis: In der Innenstadt bestehen insgesamt ausreichend Parkraumkapazitäten. Trotzdem gibt es natürlich zahlreiche Herausforderungen. Die Gutachten werden am Donnerstag, 24. August, im Mobilitätsausschuss vorgestellt. Das sind die wichtigsten Punkte:

Wie ist die Ausgangslage?

In Aachen mit seinen rund 250.000 Einwohnern (Tendenz steigend) hat auch die Zahl der privat zugelassenen Pkw in den vergangenen Jahren kontinuierlich zugenommen. Allein zwischen 2016 und 2022 ist sie um knapp fünf Prozent angestiegen auf einen Höchststand von 97.241 Fahrzeugen. Am 1. Januar 2023 waren dann laut Kraftfahrtbundesamt mit 96.290 erstmals wieder etwas weniger private Pkw in Aachen gemeldet. Wie es in dem Gutachten heißt, werden vor allem in der gut erschlossenen Innenstadt Alternativen wie der ÖPNV, das Rad oder auch Fußwege angenommen. Das Auto werde öfter mal stehen gelassen, meist allerdings im öffentlichen Straßenraum.

Mit der hohen Parkplatznachfrage in den innerstädtischen Vierteln – aber nicht nur dort – gehen Probleme wie Parksuchverkehr, Lärm- und Luftbelastungen, beengte Seitenräume, Falschparken und Einschränkungen der Verkehrssicherheit einher. „Der ruhende Verkehr dominiert weiterhin in Aachen das Straßenbild in vielen Straßenräumen und mindert die potenziell hohe Aufenthaltsqualität der Quartiere“, schreiben die Wissenschaftler. „Obschon die Stadt Aachen bereits Bewohnerparkzonen ausgewiesen hat, klagen Anwohnende nicht selten, in ihren Quartieren nur schwer freie Parkplätze in den gewünschten Straßenabschnitten vorzufinden.“

Was sind die Ziele der Gutachten?

Die Stadt Aachen möchte das Straßenrandparken als einen wesentlichen Aspekt der Mobilitätswende grundlegend neu organisieren und letztlich reduzieren. So sollen benötigte Flächen geschaffen werden für mehr Aufenthaltsqualität und den Ausbau des Rad- und Fußverkehrs. Zudem sollen Konkurrenzen, die durch Gehwegparken oder das Parken unter Bäumen entstehen, verringert werden. Die beiden Gutachten sollen eine umfassende aktuelle Bestandsaufnahme liefern, ein Analyseraster für das Quartiersparken bieten und letztlich konkrete Handlungsempfehlungen ableiten.

Für die Gutachten greifen die Forscher auf eine umfangreiche gesamtstädtische Datengrundlage zurück. Dazu gehören unter anderem Luftbildauswertungen. Online-Befahrungsdaten (v. a. Apple-Lookaround, Google-StreetView, Mapillary) sowie eigene Befahrungen und Ortsbegehungen ergänzt. Zudem wurden private Garagenbauten auf Grundlage der Katasterdaten der Stadt Aachen über den Nutzungszweck der Nebengebäude identifiziert.

Zusätzlich wurden für das Gutachten zum Quartiersparken leitfadengeführte Akteursgespräche mit ausgewählten Gruppen geführt, etwa Vertretern der APAG, der RWTH, von Einzelhandelsketten sowie einer großen Wohnungsbaugesellschaft und eines größeren Immobilienentwicklers.

Obendrein wurden in den drei Untersuchungsquartieren „Frankenberger Viertel“, „Am Westpark“ und „Untere Lintertstraße“ vom 1. bis 30. Juni 2022 Anwohner befragt. Die Teilnahmequote lag bei insgesamt zwölf Prozent. Dies lasse „durchaus verwertbare Aussagen bezüglich der Ergebnisse zu“, schreiben die Forscher.

Wie viele Parkplätze gibt es in Aachen?

Die Stadt Aachen hat mehr als 65.000 Parkmöglichkeiten im öffentlichen Straßenraum. Hinzu kommen über 92.000 Plätze in baulichen Anlagen, also Parkhäusern, Tiefgaragen, aber auch privaten Einzelgaragen sowie auf größeren, ebenerdigen Parkplätzen. Insgesamt haben die Wissenschaftler mehr als 157.000 Abstellmöglichkeiten für Autos auf dem Stadtgebiet identifiziert.

Das höchste Parkraumangebot besteht demnach in den äußeren Stadtbezirken – entweder in Form von nicht bewirtschaftetem Straßenrandparken oder in privaten Garagen und auf Grundstücken. Auch einzelne Gewerbe- und Handelsbetriebe sowie das Klinikum und die RWTH bieten große, ebenerdige Parkflächen für Kunden und Beschäftigte an.

Etwa ein Viertel der Parkmöglichkeiten im Straßenraum werden bewirtschaftet (meist mit Parkschein). In Abhängigkeit zu den vorhandenen Bewohnerparkzonen befinden sich die meisten bewirtschafteten Plätze in der Innenstadt. „Dort sind der Parkdruck und die Nachfrage sehr hoch und entsprechende Lenkungs- und Managementmaßnahmen notwendig“, heißt es in dem Gutachten.

Ist die Anzahl der Parkplätze ausreichend?

„Insgesamt betrachtet, bestehen in der Innenstadt ausreichend Parkraumkapazitäten“, schreiben die Forscher. Durch die genannten Maßnahmen würden weitere Potentiale zur Verfügung gestellt. In den äußeren Bezirken stünden in der Regel private Garagen zur Verfügung, so dass der öffentliche Raum für das Parken durch Bewohnende kaum benötigt wird.

Was sagt der Blick in die Quartiere?

Grundsätzlich zeichnen sich die Quartiere durch sehr unterschiedliche Charakteristika aus, sie sind also nicht zu vergleichen. Der Gedanke ist, letztlich jedes Quartier in Aachen separat zu betrachten, das Gutachten zum Quartiersparken soll dazu die Methodik liefern. Die Untersuchung in den Quartieren „Frankenberger Viertel“, „Am Westpark“ und „Untere Lintertstraße“ dienen zur Grundlagenermittlung und Verifizierung der Methodiken.

Entsprechend unterschiedlich sind die Ergebnisse: Besonders in den innenstadtnahen Quartieren werden nach Angaben der Studie Fahrzeuge nicht im privaten, sondern auf öffentlichem Raum geparkt. Im Frankenberger Viertel (79 Prozent) und am Westpark (71 Prozent), wo es häufig keine privaten Stellplatzmöglichkeiten gibt, ist dieser Anteil sehr hoch. Die Anwohnenden des Quartiers an der Unteren Lintertstraße verfügen tatsächlich mit rund 34 Prozent zu einem hohen Anteil über eigene Stellplätze (etwa Garagen, Einfahrten, Carports). In den innenstadtnahen Quartieren gibt hingegen nur ein geringer Anteil an, eine eigene Abstellmöglichkeit für den Pkw zu besitzen. Im Frankenberger Viertel nutzen nur rund zwölf Prozent einen gemieteten Stellplatz. Davon liegt die Hälfte nicht auf dem eigenen Grundstück.

Gleichzeitig ist das Angebot im öffentlichen Straßenraum unterschiedlich. Im Frankenberger Viertel stehen 1490 Parkplätze zur Verfügung. Während es laut Gutachten zu Spitzenstunden tagsüber ein Überangebot von 160 Plätzen gibt, fehlen nachts 35, um die Nachfrage zu decken. Am Westpark stehen 675 Plätze zur Verfügung. Während es dort tagsüber zu Spitzenstunden ein Überangebot von 85 Plätzen gibt, steigt dieses nachts sogar auf 95 an. An der Unteren Lintertstraße stehen 980 Plätze zur Verfügung. Tagsüber gibt es ein Überangebot von 280 Plätzen, nachts von 75. Wohlgemerkt: Bei diesen Zahlen handelt es sich um berechnete Bedarfsschätzungen.

Werden alle Stellplätze gut genutzt?

Nein. Eine der wesentlichen Erkenntnisse des Gutachtens zum Quartiersparken ist, dass private Stellplätze zu einem nicht unerheblichen Teil anderweitig verwendet werden, etwa als Lagerraum. Die Fehlnutzungsquote, also die Quote derjenigen, die zwar über ein eigenes Auto und einen privaten Stellplatz verfügen, aber dennoch den öffentlichen Raum zum Parken nutzen, liegt zwischen 28 Prozent (Frankenberger Viertel), 31 Prozent (Untere Lintertstraße) und 43 Prozent (Quartier Am Westpark). „Diese Wertespanne ist auch ähnlich hoch wie bei vergleichbaren Untersuchungen aus anderen Städten. Hier besteht also ein merkliches Verlagerungspotenzial“, schreiben die Forscher.

Welche Lösungsvorschläge machen die Forscher?

Die Gutachten beinhalten ein weitreichendes Paket an Lösungsansätzen. Die Aktivierung privater Stellplatzkapazitäten wird als erstes Ziel genannt, „um das Parkraumangebot im Quartier zu verbessern und zugleich den öffentlichen Raum für andere, qualitativ hochwertigere Nutzungen zur Verfügung zu stellen“, wie es im Gutachten heißt.

Die Forscher regen an, in Quartieren mit hohem Parkdruck im öffentlichen Straßenraum systematisch zuerst die großen, privaten oder halb-öffentlichen Stellplatzflächen zu identifizieren. Dies sind vornehmlich durch Einzelhandelsbetriebe oder größere Gewerbetreibende im Quartier betriebene, verwaltete und/oder genutzte Flächen (etwa Kunden- oder Mitarbeiterparkplätze). Bei diesen herrsche über den Tagesverlauf oft ein Missverhältnis zwischen der tatsächlichen Stellplatznachfrage und dem physischen Stellplatzangebot. Wo keine Möglichkeiten zur Mehrfachnutzung vorhandenen Parkraums bestehen, könnte durch Quartiersgaragen zusätzlicher Parkraum im privaten Raum geschaffen und für die Nutzung von Anwohnenden vermietet werden.

Erforderlich sei darüber hinaus eine Kommunikation und Sensibilisierung privater Haushalte mit Stellplatz hinsichtlich der Nutzung eines Stellplatzes, der gemäß Paragraf 51, Absatz 8 der Bauordnung des Landes NRW grundsätzlich nicht zweckentfremdet werden darf. „Häufig fehlt es am Verständnis, dass der öffentliche Raum, in dem das Auto abgestellt wird, dann anderen, die den Platz gegebenenfalls stärker benötigen, nicht mehr zur Verfügung steht.

Um eine Verlagerung hin zu privaten Stellplätzen zu erzielen, empfehlen die Wissenschaftler zudem, das Bewohnerparken deutlich teurer machen. Derzeit müssen in Aachen 30 Euro pro Jahr für einen Anwohnerparkausweis entrichtet werden. Die Verwaltung hat ein Konzept erarbeitet, wonach es künftig mindestens 120 Euro pro Jahr sein sollen, also zwölf Euro im Monat. Angesichts von Monatsmieten von zwischen 50 und 100 Euro für einen Stellplatz etwa in einer privaten Garage ist das immer noch gering. Vergleiche mit anderen Kommunen zeigen, dass auch andere Werte möglich sind.