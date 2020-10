Kostenpflichtiger Inhalt: „Viktoria“-Komplex und Bluegate-Projekt : Zwei Leuchttürme mit großer Strahlkraft

Unter den Kränen rotieren die Baumaschinen im Herzen des Frankenberger Viertels weiter: Mitte 2022 soll das Großprojekt namens „Viktoria“ mit Wohnungen, Geschäften und Büros im Karree zwischen Oppenhoffallee (oben links), Bismarckstraße (rechts) und Viktoriallee (unten) eingeweiht werden. Foto: np3 gmbh & co kg

Aachen Zwei architektonische Leuchttürme in Aachen entwickeln langsam, aber sicher Strahlkraft: Die Arbeiten zur Errichtung des „Viktoria“-Komplexes an der Ecke Bismarckstraße/Viktoriaallee sowie des Bluegate-Projekts am Hauptbahnhof schreiten sichtbar und in großen Schritten voran.