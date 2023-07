Titelverteidiger enttrohnt : Zwei Landesligisten in der Hauptrunde der Stadtmeisterschaft

36. Fußballstadtmeisterschaft : Böses Foul in Gruppen B Die 36. Fußballstadtmeisterschaft um den Sparkassenpokal erlebt am Samstag ein böses Foul. Der Burtscheider TV steht ohne Spiel in der Hauptrunde. Der Veranstalter bleibt gelassen und Laurensberg steht in der Hauptrunde.