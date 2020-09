Kostenpflichtiger Inhalt: Aachen vor der Stichwahl : Zwei Kontrahenten auf der Zielgeraden

Lieferten sich beim Wahlforum unserer Zeitung ein spannendes Duell: Sibylle Keupen (Grüne) und Harald Baal (CDU) vor der Stichwahl um den Oberbürgermeisterposten in Aachen. Foto: MHA/Harald Krömer

Aachen Sie will neuen Schwung in die Stadt bringen, er beruft sich auf seine langjährige politische Erfahrung: Für Sibylle Keupen (Grüne) und Harald Baal (CDU) sind die entscheidenden Stunden vor der Stichwahl am Sonntag, 27. September, angebrochen.