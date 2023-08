Haftbefehle liegen vor : Zwei gesuchte Straftäter in Aachen festgenommen

Zwei gesuchte Straftäter in Aachen festgenommen

Die beiden Straftäter sitzen nun in Haft. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Am Donnerstag hat die Bundespolizei zwei Straftäter festgenommen, die von der Staatsanwaltschaft Aachen gesucht werden. Das berichtet die Polizei.

Am Abend wurde ein 41-Jähriger mit Drogen im Vaalserquartier erwischt. Er hatte eine kleinere Menge Amphetamin bei sich. Gegen den Mann bestand bereits Haftbefehl aufgrund von früheren Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz. Die Geldstrafe in Höhe von 1200 Euro konnte der 41-Jährige nicht bezahlen, weshalb er nun eine 120-tägige Haftstrafe antreten muss.

Nur eine Stunde später ist ein stark angetrunkener 36-Jähriger am Hauptbahnhof in Aachen in Gewahrsam genommen worden. Für den Mann liegt ein Untersuchungshaftbefehl aufgrund eines Sexualdelikts mit Freiheitsberaubung vor.