Pascalstraße und Hansemannplatz : Zwei Fahrradfahrer bei Unfällen am Montag schwer verletzt

In Aachen haben sich am Montag und Dienstag zwei schwere Unfälle ereignet, bei denen Fahrradfahrer schwer verletzt wurden (Symbolbild). Foto: dpa-tmn/Annette Riedl

Aachen Innerhalb nur weniger Stunden sind zwei Fahrradfahrer bei Unfällen in Aachen schwer verletzt worden. Besonders der Hansemannplatz, an dem sich bereits ein tödlicher Fahrradunfall ereignete, dürfte erneut in den Fokus rücken.

Der erste Unfall ereignete sich bereits am Montagmorgen in der Aachener Pascalstraße im Gewerbegebiet Oberforstbach. Eine 51-jährige Autofahrerin, die aus der Straße Hirzenrott nach rechts in die Pascalstraße einbiegen wollte, übersah gegen 7.40 Uhr den von rechts kommenden Radfahrer, der den Fahrradschutzstreifen auf der Pascalstraße nutzte und eigentlich Vorfahrt hatte.

Durch den Zusammenstoß kam der 49-jährige Mann zu Fall. Er musste schwerverletzt ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Der zweite Unfall ereignete sich im Herzen Aachens: Kurz vor dem Hansemannplatz war ein Autofahrer am Montagabend auf der Heinrichsallee in Richtung Alexanderstraße unterwegs.

Im Kreuzungsbereich des Hansemannplatzes kam es kurz vor 20 Uhr zum Zusammenstoß mit einem Fahrradfahrer. Aus welcher Richtung der Radfahrer kam, konnte laut Polizei bei der Unfallaufnahme noch nicht abschließend geklärt werden.

Der 69-jährige Mann aus Aachen wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der 80-jährige Autofahrer aus Aachen erlitt einen Schock. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zum Unfallhergang und zu den Hintergründen aufgenommen.

Dabei hat die Stadt Aachen einige Bemühungen unternommen, die unübersichtliche Kreuzung sicherer für Fahrradfahrer zu gestalten, etwa auch hier mit Fahrradschutzstreifen, die rot markiert sind. Der Hintergrund ist auch hier ein Fahrradunfall – mit tödlichem Ausgang. Im April 2017 wurde am Hansemannplatz eine Radfahrerin von einem Bus erfasst, sie starb noch an der Unfallstelle. Ein „Ghostbike“ (Geisterfahrrad) erinnert noch heute an den Unfall.

(red)