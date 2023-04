Alemannia Aachen : Zwei Ex-Kölner sichern Aachens Sieg

Treffer versenkt: Marcel Damaschek (Nummer 30) bringt die Aachener 1:0 in Führung. Foto: Joe Gras

Köln Die Mannschaft hat nur anfangs Probleme mit Kölns U23. Marcel Damaschek und Jannik Mause treffen beim 2:0-Sieg.

Ein paar Stunden zuvor platzte das Franz-Kremer-Stadion noch aus allen Nähten. 5200 Zuschauer hatten beobachtetet, wie die U19 des 1. FC Kölns eher unglücklich im Halbfinale zur Deutschen Meisterschaft gegen Mainz 05 ausschied. Als dann am Samstagnachmittag die U23 des 1. FC Kölns gegen Alemannia antrat, hatten die FC-Fans überwiegend andere Pläne. Nur etwa 850 Gästefans waren gekommen, die zufrieden nach Hause fuhren. Die Aachener siegten mit 2:0. Alemannias Treffer erzielten zwei Ex-Kölner.

Die erste Viertelstunde war indes an die Gastgeber gegangen. Die Versetzung des FC-Nachwuchses ist immer noch gefährdet, entsprechend motiviert kamen Kölns Kicker zur Arbeit. Aachens Torwart Marcel Johnen musste schon nach 55 Sekunden einen Schuss von Leon Waldminghaus abwehren. Ein paar Minuten später reklamierten die Kölner vergeblich einen Foulelfmeter, nachdem Aachens Freddy Baum seinen Gegenspieler Joshua Schwirten über den Haufen gerannt hatte (8.). Schiedsrichter Luca Marx hatte keine Beanstandungen. Dann bekam Lukas Nottbeck im Zentrum eine Flanke von Tim Lemperle nicht gebändigt, sonst hätte er freie Bahn gehabt (11.). Vorlagengeber Lemperle hat bereits Bundesliga-Erfahrung. Der Profi hat einen Marktwert von etwa zwei Millionen Euro und ist alleine etwa so viel wert wie die ganze Aachener Mannschaft.

Die entdeckte allmählich auch den Vorwärtsgang. Jannik Mause bekam nach 20 Minuten die erste Gelegenheit, sein Torekonto auszupolstern. Über Umwegen landete ein Freistoß beim Mittelstürmer, dessen Schuss Schlussmann Julian Roloff abwehren konnte. Die Partie wurde ausgeglichener, meistens war der Ball im Mittelfeld in Zweikämpfen beteiligt, aber regelmäßig befreiten sich die Aachener, bevorzugt über ihre rechte Schiene. Mause und Kapitän Marco Müller spielten sich durch, Aachens Torjäger verpasste seinen nächsten Treffer nur knapp (28.). Der 24-Jähriger kam noch einmal zum Abschluss, aber für einen präziseren Kopfball nach einer Flanke von Felix Heim war der Winkel zu spitz (39.).

Nach dem Seitenwechsel kamen die Gäste diesmal besser aus den Startlöchern. Der fidele Uli Bapoh, zum ersten Mal seit über einem Jahr wieder in einer Startelf, schob einen Konter an. Felix Heim kam freistehend zum Abschluss, seinen Aufsetzer aus 20 Metern lenkte Kölns Keeper Roloff gekonnt über seinen Kasten. Seine Parade führte zum nächsten Eckball. Die haben seit Monaten das Etikett „harmlos“, aber diesmal war alles anders. Die Flanke von Bastian Schmitt köpfte Marcel Damaschek ein zum 0:1 (53.). Der scheidende Abwehrspieler mit FC-Vergangenheit verzichtete auf den Jubel nach seinem ersten Saisontreffer. „Ich habe ja nicht so oft Grund zum Jubeln“, grinste der Torschütze später dann doch.