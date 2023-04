Alemannia Aachen : Zwei ehemalige Düsseldorfer auf dem Weg nach Aachen

Zweikampf der Innenverteidiger: Bocholts Mika Hanraths duelliert sich mit Alemannias Alexander Heinze (vorne). Foto: Imago/Klumpen/imago/Klumpen

Aachen Alemannias Kader für die kommende Spielzeit wächst weiter. Im Gespräch sind nun ein Abwehrspieler und ein Stürmer, die eine gemeinsame Vergangenheit haben.

Sein erstes Spiel für seinen neuen Verein 1. FC Bocholt hat Mika Hanraths Mitte September gegen Alemannia Aachen absolviert. Der neue Innenverteidiger überzeugte gleich beim Debüt. Der Außenseiter Bocholt gewann überraschend mit 2:0. Und Hanraths ist seit diesem ersten Tag Stammkraft in der Abwehr, verpasst hat er nur ein Spiel wegen einer Grippe. Hanraths gehört seitdem zu den besten Zweikämpfern der Liga.

Der 23-Jährige hat das Engagement in Bocholt als „Schritt zur Seite“ angegeben, um wieder mehr Spielpraxis zu bekommen. „Mein Ziel ist unverändert der Profifußball“, hat er zur Begrüßung gesagt. Für den Neuling aus Bocholt ist noch ungeklärt, für welche Liga er das Startrecht erhält. Für Mika Hanraths ist der „Klassenerhalt“ aber schon absehbar. Der Defensivspieler wird mit Alemannia Aachen in Verbindung gebracht. Zuerst hatte Reviersport über die Personalie berichtet. Nach Informationen dieser Zeitung sind die Gespräche schon weit vorangeschritten.

Der Jugendnationalspieler wurde ausgebildet in den Nachwuchsleistungszentren von Fortuna Düsseldorf und später dann von Borussia Mönchengladbach. Hanraths zog weiter zu Schalke 04. Er trainierte zwar häufiger mit den Profis, fuhr auch mit ins Sommertrainingslager, aber der Durchbruch blieb aus. Im letzten Sommer verließ er als Kapitän die Zweitvertretung der Knappen.

Nun könnte er eine Planstelle in Aachens Defensivkader erhalten. Dort behalten Aldin Dervisevic und Franko Uzelac ihre Spinde, nachdem sie ihre Verträge für zwei Jahre verlängert haben. Der Verein hat Robin Afemefuna, der in der Abwehr jede Position spielen kann, von Rot-Weiß Koblenz verpflichtet. Und unverändert ist auch Jan-Luce Rumpf (aktuell Fortuna Köln) ein Thema, der Innenverteidiger wurde bereits vor Wochen am Tivoli gesichtet. Noch nicht entschieden sind die beruflichen Perspektiven des ehemaligen Kapitäns Alexander Heinze und des aktuell schwer verletzten Dario de Vita. Einen Torwartz-Platz soll weiterhin Jan Strauch behalten, der deswegen in den letzten Spielen auch als Ersatztorwart schon gesetzt.

Alemannias Abwehr für die kommende Spielzeit bekommt Konturen, auch wenn das „Jawort“ von Kapitän Marco Müller unverändert noch aussteht. Ungeklärt ist die Zukunft von Sebastian Schmitt. Beim Linksverteidiger gebe es die „Tendenz Abschied“, hatte Trainer Helge Hohl vor ein paar Wochen formuliert. Aber auch der 26-Jährige kann sich auf den letzten Metern der Saison noch aufdrängen.

Für alle schwarz gelben: gerade mit Schmiddi telefoniert. Nichts gebrochen etc pp. Die Maschine wird auch in Lippstadt... Posted by Lämmi S Sportsbar on Sunday, April 16, 2023 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Facebook angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Facebook. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Facebook, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Nach dem Auswärtssieg in Köln am Wochenende musste Vorlagengeber Schmitt im Krankenhaus untersucht werden. Die schmerzhafte Verletzung stellte sich „nur“ als Mittelfußprellung heraus. Schmitt kann eventuell auch am nächsten Spieltag in Lippstadt wieder eingesetzt werden. Sein Co-Trainer Stephan Lämmermann hatte sich inzwischen bei Facebook „ganz privat“ für dessen Vertragsverlängerung in Aachen stark gemacht. Die finale Entscheidung wird so schnell nicht fallen.

Mehr Planstellen für die kommende Saison sind noch im Offensivbereich vakant. Beschäftigt haben sie sich in Alemannias Planungsbüro auch mit Ken Mata, der beim Absteiger SV Straelen für Furore sorgt. Der trickreiche Mittelfeldspieler war auch gegen Alemannia in beiden Spielen sehr torgefährlich unterwegs. Den 19-Jährigen zieht es aber dem Vernehmen nach eher zu einer U-Mannschaft eines Bundesligisten.

Geschäftsführer Sascha Eller wartet unverändert noch auf die Rückmeldungen seiner amtierenden Stürmer Jannis Held, Elsamed Ramaj und Jannik Mause, ob sie seine Angebote annehmen. Es ist auch ein Spielen auf Zeit. „Irgendwann können die Planstellen dann anderweitig besetzt sein“, sagt Eller. Ohnehin sind die Hoffnungen nicht sehr groß, dass der treffsichere Mause, für den sich höherklassige Teams interessieren, am Standort bleibt. Der Mittelstürmer selbst hatte jüngst explizit einen Wechsel nicht ausgeschlossen.