Verkehrsbehinderungen erwartet : Zwei Demonstrationen in der Aachener Innenstadt

An diesem Freitagabend wollen die Aktivisten von Fridays for Future mit einer Fahrraddemo für Klimagerechtigkeit demonstrieren. (Archivbild) Foto: dmp Press/Ralf Roeger

Aachen Gleich zwei Demonstrationen finden an diesem Freitagabend in der Aachener Innenstadt statt. Das dürfte Auswirkungen auf den Verkehr haben.

Klimagerechtigkeit und eine konsequente Verkehrswende: Mit einer Fahrraddemo wollen die Aktivisten von Fridays for Future an diesem Freitag ein Zeichen setzen. Los geht es um 18 Uhr am Elisenbrunnen. Nach Polizeiangaben sind rund 50 Teilnehmer angemeldet worden. Sie wollen auf zwei Rädern über den Grabenring und die Jülicher Straße zum Europaplatz radeln und dort drei Runden drehen. Dann geht es zurück in die Innenstadt.