Messerstecherei auf dem Adalbertsteinweg : Zwei Aachener mit europäischem Haftbefehl gesucht

Polizei bittet um Hinweise : Brutaler Angriff am Adalbertsteinweg Am Dienstagnachmittag wird ein Mann in der Nähe der Aachener Josefskirche von einer größeren Personengruppe angegriffen und lebensgefährlich verletzt. Die Polizei fahndet nach den Tätern und bittet dringend um Zeugenhinweise.