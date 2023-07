Vor dem Saisonstart : Am Tivoli geht’s am Freitagabend (auch) um die Wurst

Foto: Andreas Herrmann 13 Bilder Die letzten Vorbereitungen auf dem Tivoli

Aachen Für das erste Alemannia-Heimspiel der Saison sind schon mehr als 23.800 Tickets verkauft worden. Wie bereiten sich der Verein, Polizei und Aseag auf den Zuschaueransturm vor? Ein Blick hinter die Kulissen.

Das brisanteste Thema zuerst, und gleich vorweg: Einige Fans von Alemannia Aachen müssen jetzt ganz stark sein. Etwa 10.000 Würste will der Caterer Feinkost Kersten am Freitagabend während dem ersten Heimspiel der Saison in der Fußball-Regionalliga gegen den Wuppertaler SV am Tivoli über den Grill und ins heiße Wasser schicken. Erwartet werden inzwischen allerdings 25.000 Zuschauer, möglicherweise sogar noch mehr. Selbst wenn man davon ausgehen muss, dass darunter der ein oder andere Wurst-Verweigerer ist, dürfte es für etliche Freunde des beliebten Stadionsnacks eng werden. Es geht beim Saisonstart also nicht nur um Tore, sondern auch um die Wurst.

Die schwarz-gelbe Euphorie ist groß und hat in den vergangenen zwei Wochen eine nahezu beispiellose Dynamik entfacht. Es gibt einen regelrechten Run auf Tickets, und schon jetzt ist klar, dass die Partie zwischen der Alemannia und dem amtierenden Vizemeister das am zweitbesten besuchte Regionalligaspiel aller Zeiten sein wird. Diesen Titel trägt bislang das Duell der Alemannia mit Borussia Mönchengladbach II am 17. April 2015, das 21.200 Zuschauer sahen (2:0). Den absoluten Zuschauerrekord gab es ebenfalls am Tivoli: 30.313 waren am 7. Februar 2015 beim 1:0-Sieg gegen Rot-Weiss Essen dabei.

So groß die Freude über die Unterstützung der Fans ist, so groß ist allerdings auch die organisatorische Herausforderung. Im und um das Stadion herum ist in den letzten Tagen und Stunden vor dem Anpfiff eine Menge zu tun. In der Geschäftsstelle der Alemannia laufen die Drähte heiß, damit pünktlich alles fertig ist. Ein Blick hinter die Kulissen:

Die Stimmung: Von Aufregung ist keine Spur, zumindest nicht bei Sascha Eller. „Ich bin tiefenentspannt“, sagt der Alemannia-Geschäftsführer und -Sportdirektor. Der Verein habe sich bereits vor ein paar Monaten um das Saison-Eröffnungsspiel beworben. Als klar war, dass das klappen würde, habe man mit Fan-Gruppierungen gesprochen und gesagt, dass 19.000 Zuschauer angepeilt werden – also ohnehin schon nicht wenige. „Es ist schön, dass da jetzt noch mal Dynamik reingekommen ist und wir diesen Zuspruch erfahren“, sagt Eller.

Bis Donnerstagabend waren schon mehr als 23.800 Karten verkauft, die Nachfrage ist ungebremst. Auch auf der Geschäftsstelle gehen weiterhin Wünsche ein, aber für die 1400 Plätze im VIP- und Logenbereich gilt bereits: ausverkauft! Oberbürgermeisterin Sibylle Keupen ist übrigens eingeladen, weilt aber noch im Urlaub. Städteregionsrat Tim Grüttemeier hat sein Kommen zugesagt.

Das Stadion: „Der Tivoli ist schon jetzt erstligareif“, sagt Bernd Deil nicht ohne eine Spur Stolz. Der 68-Jährige ist so eine Art „Mister Tivoli“. Seit rund sieben Jahren ist er als Geschäftsführer der Aachener Stadionbeteiligungsgesellschaft mbH (ASB) an der Krefelder Straße aktiv, Hausherr im besten Sinne. Und einer, der mit seinem Team die Hausaufgaben gemacht hat. Der Tivoli, sagt Deil, sei eine perfekt funktionierende Immobilie, nachhaltig in der Technik, modern ausgestattet – da schaue eine ganze Regionalliga mit sichtlichem Neid nach Aachen. Und nicht wenige Dritt- und Zweitligisten ebenso.

Aber: Deil wird auch nicht müde zu betonen, dass die Stadt Aachen als Besitzer der Immobilie auch ihre Erwartungen hat. Und zwar, dass sich die Einnahmen spürbar verbessern lassen. Was unmittelbar mit dem Erfolg des Hauptmieters Alemannia Aachen verbunden ist. So arbeiten Deil und Eller täglich gemeinsam und eng an diesem hoffentlichen Erfolgsmodell. Risiko gehen mit professioneller Verantwortung, so umschreibt Deil es.

Die Anreise Nur mit Dauerkarte kostenlos im ÖPNV Mit der Aseag zum Tivoli? Zweieinhalb Stunden vor Spielbeginn starten die C-Shuttle ab Aachen-Hauptbahnhof und Aachen-Bushof Richtung Sportpark Soers. Nach Spielende fahren die C-Shuttle wieder Richtung Bushof und Hauptbahnhof. Die Linie 35 fährt nach Spielende ab Sportpark Soers bis Stolberg-Breinig. Auf der Linie 51 werden Richtung Würselen, Alsdorf und Baesweiler zusätzliche Busse unterwegs sein. Inhaber der Alemannia-Dauerkarte können innerhalb der Städteregion Aachen kostenlos mit Bussen und Bahnen des Nahverkehrs zu den Heimspielen der Alemannia an- bzw. abreisen. Das gilt damit für Fahrten aus Aachen, Alsdorf, Baesweiler, Herzogenrath, Würselen, Eschweiler, Stolberg und Monschau sowie Roetgen und Simmerath zum Tivoli und zurück. Die kostenlose ÖPNV-Nutzung gilt nicht für Fans ohne Dauerkarte, die zu einzelnen Saisonspielen anreisen, teilt die Aseag mit. Sie müssen ein gültiges ÖPNV-Ticket haben. (alp)

Apropos Einnahmen: Die wird es am Freitag natürlich in großem Stil geben. Aber die Ausgaben sind ebenso beträchtlich. Deil nennt nur ein Beispiel: Bevor der Schiedsrichter das Spiel anpfeift, sind schon 50.000 Euro ausgegeben. In erster Linie für das Sicherheitskonzept, für Personal und alle rundherum, die die Immobilie Tivoli für das Spiel fit gemacht haben und fit halten.

Das Spielfeld: Der Rasen liegt seit März 2022 im Tivoli. Seinerzeit wurde er für das EM-Qualifikationsspiel der deutschen U21-Nationalmannschaft gegen Lettland neu verlegt. Vor dem Saisonstart präsentiert sich das Grün in blitzsauberem Zustand. Greenkeeper Paul Classen, der sich seit 23 Jahren im Tivoli um das Spielfeld kümmert, hat mit seiner Truppe ganze Arbeit geleistet. Die Linien sind längst gezogen, jetzt dreht er noch eine finale Runde mit dem Mäher. Rasenpflege sei längst eine Wissenschaft, sagt Deil. Wer sie beherrsche, könne auf Langlebigkeit des Untergrunds setzen.

Die Kabine: Am Tag vor dem Spiel herrscht noch ordentlich Betrieb. Nach einer Trainingseinheit am Vormittag wird gescherzt, die Spieler haben gute Laune, nebenan arbeiten die Physiotherapeuten. Der neue Mannschaftskapitän Bastian Müller, frisch geduscht und gerade auf dem Sprung in seine Jeans, meint, ihm mache die große Kulisse keinen besonderen Druck. „Aber das gilt bestimmt nicht für alle.“ Durch sein Amt verändere sich für ihn nicht viel: „Ich hatte auch vorher schon eine große Klappe auf dem Platz.“

Am Freitag wird Zeugwart Mohammed „Mo“ Hadidi jedem Spieler ein frisches Trikot aus der neuen Kollektion an seinen Platz hängen, er wird frisches Obst und Getränke bereitstellen. Die Rituale in der Kabine vor dem Anpfiff sind allerdings Mannschaftsgeheimnis.

Der Zugang: Bei so vielen Zuschauern ist eine der wichtigsten – und ältesten – Fragen: Wie bringt man die Menschen möglichst reibungslos ins Stadion? Die Eingänge an allen vier Ecken werden geöffnet sein, kündigt Sascha Eller an. Er setzt allerdings darauf, dass der Fantreff, den es ab 16 Uhr vor dem Tivoli gibt, ein wenig den Druck von den Schleusen nimmt. „Wenn viele schon frühzeitig da sind, können die Fans auch nach und nach ins Stadion, und nicht alle gleichzeitig erst kurz vor Spielbeginn.“

Für den Fantreff sind zwei Kioske nach außen geöffnet, Caterer Kersten hat zudem zwei Imbissbuden auf den Vorplatz gestellt. Übrigens: Kurzentschlossene können an den Kassen an den Ecken Südost, Südwest sowie Nordost noch Tickets kaufen. Dort sollen möglichst viele Schalter geöffnet sein. Die Alemannia rechnet damit, dass an der Tageskasse, die ab 17.30 Uhr öffnet, noch mal 1000 bis 2000 Karten über den Tresen gehen. Der Fanshop öffnet am Spieltag um 10 Uhr.

Die Sicherheit: Wie viele Beamte genau die Polizei Aachen bei dem Spiel im Einsatz hat, verrät sie nicht, aber es werden nicht wenige sein. „Die Polizei Aachen ist sich der Bedeutung des Spiels als Auftakt in die neue Saison bewusst und hat deshalb natürlich entsprechende polizeiliche Maßnahmen vorbereitet“, heißt es auf Anfrage unserer Zeitung aus dem Präsidium. „Wir hoffen, dass es im Vorfeld des Spiels, währenddessen und auch nachher friedlich bleibt.“

Die Partie ist als Hochrisikospiel eingestuft. Zwischen den Aachener und den Wuppertaler Fans sind die Sympathien – nun ja – überschaubar. Lässt sich sicherstellen, dass es beim Treff der Alemannia-Fans nicht zu Berührungspunkten (und Auseinandersetzungen) mit Wuppertalern kommt? „Wir werden mit starker polizeilicher Präsenz ein Aufeinandertreffen gewaltbereiter Personen bzw. Fans verhindern“, teilt die Polizei mit. „Diese Maßnahmen beziehen sich auf alle Phasen des Spiels, und somit natürlich auch auf die im Vorfeld stattfindende Veranstaltung am Stadion.“

Das Personal: Für einen reibungslosen Ablauf sollen eine Vielzahl an Mitarbeitern und Helfern sorgen. Es sei nicht einfach, wenn kurzfristig Personal in größerer Zahl akquiriert werden müsse, heißt es in der Alemannia-Geschäftsstelle. Zehn feste Mitarbeiter des Vereins sind am Spieltag im Einsatz, dazu fünf im Fanshop und zehn Hostessen im Businessbereich. Im Stadion stehen 200 Ordner bereit, etwa 30 Menschen an Kassen, rund zwölf bis 15 Fan- und Behindertenbetreuer, circa 20 ehrenamtliche Helfer vom Team „Tivoli +“, etwa 25 Personen von Sanitätsdiensten und rund 25 Verkehrskadetten.

Im Catering an den Kiosken, im VIP-Bereich und bei den Logistikern kümmern sich mehr als 200 Menschen um reibungslose Abläufe. Feinkost Kersten ist auch im Stadion des MSV Duisburg aktiv und hat für das Spiel von dort erfahrenes Personal an den Tivoli geholt.

Das Kulinarische: Am Tag vor dem Spiel werden die Kioske bestückt. Mitarbeiter fahren palettenweise Ketchup und Mayo, Krautsalat und Getränke durch das Stadion. Alleine 18.000 Liter Bier – 380 Fässer zu je 50 Litern – werden durch die Kehlen der Fans rinnen. 80 Kilo Pommes werden frittiert und, wie schon erwähnt, rund 10.000 Würste gegrillt und gebrüht. Apropos: Oliver Kersten, der Chef des Caterers, versichert, dass das absolut ausreichend ist. „Wir haben Erfahrungswerte“, sagt er. „Jeder, der eine Wurst haben möchte, wird eine bekommen.“