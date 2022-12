Kräuter aus aller Welt : Zur Weihnachtszeit ist auch in Aachen Zimt der Favorit bei den Gewürzen

Zu Gast in der Kräuterdrogerie Victor. Ladeninhaberin Michaela Victor (l.) und Mitarbeiterin Michaela Schumacher helfen nicht nur bei der Kräuterwahl, sondern sie kennen auch die spannende Geschichte der Gewürze. Foto: Andreas Herrmann

Aachen Wärme, Geschmack und Wohlbefinden: In der Kräuter-Drogerie Victor kann man eine Reise durch die Geschichte der Genüsse erleben.

Von Sabine Rother

Es duftet nach Weihnachten, nach Zimt und Sternanis, aber auch nach Sommer mit heilender Kamille, nach erdigem Kurkuma und geheimnisvollen Kombinationen, wie sie Hildegard von Bingen (1098-1179) in ihrer Klostermedizin frühzeitig erforscht und angewendet hat. Michaela Victor (57), in vierter Generation Inhaberin der Aachener Kräuterdrogerie Victor, kennt sie alle – und man findet sogar Hildegards Geheimnisse im Regal, das Pulver für die berühmten Gewürzplätzchen mit gemahlener Zimtrinde, Nelken- und Muskatnusspulver.

Gewürze und Kräuter zur Weihnachtszeit sind mit Erinnerungen verbunden und faszinieren oft bereits durch ihre geheimnisvolle Herkunft. „Zimt und Kardamom aus der Familie der Ingwergewächse sind die Klassiker“, sagt die Kräuterexpertin, die als Drogistin den seit 130 Jahren bestehenden Betrieb 1999 übernommen hat.

Was heute in den Gewürzregalen des Handels zu finden ist, war für die meisten Menschen bis zum 19. Jahrhundert nicht nur unbekannt – es war teuer und damit einer kleinen reichen Oberschicht vorbehalten – selbst in Hildegard von Bingens Rezepten spürt man das. Die Ordensfrau bei den reichen Benediktinerinnen durfte mit Gewürzen arbeiten und experimentieren, die sich nicht jeder leisten konnte.

„Gewürze waren extrem teuer“, bestätigt Michaela Schumacher-Fonk (46), Heilpflanzenexpertin und Mitarbeiterin bei Victor. „Die meisten waren froh, wenn sie Salz hatten." Zimt aus China, Indien und Sri Lanka, der Klassiker in diesen Wochen, war zur Zeit der Römer allerdings bereits im heutigen Rheinland bekannt. Gleichfalls Myrrhe und Weihrauch aus den Wüstengebieten zwischen Südarabien und Somalia, die sogar die Heiligen Drei Könige für das Christkind im Gepäck hatten. „Zimt ist nicht gleich Zimt“, berichtet Michaela Victor. „Da gibt es den Originalzimt aus Ceylon im Gegensatz zum deutlich billigeren Cassia-Zimt aus China, der nahezu kein Cumarin enthält.“ Verwendet wird die Rinde der Bäume, aus der man die Zimtstangen wickelt.

In der Weihnachtszeit werden gern alte Rezepte hervorgeholt, kommen Kundinnen und Kunden mit besonderen Wünschen. „Durch Corona hatten die Menschen mehr Zeit und Lust, zu Hause etwas zu backen wie den Christstollen, ein Gebäck, das Arbeit macht“, weiß die Aachenerin. Zum Christstollen gehört die speziell behandelte Bittermandel, die man normalerweise nicht im Supermarkt findet. „Wir haben nie so viele Bittermandeln verkauft wie zur Corona-Zeit“, lächelt Michaela Victor.

Ob Nelken, Anis oder Piment – in den von Hand beschrifteten Gläsern rundum lebt Geschichte. „Nach dem Untergang des Weströmischen Reiches im vierten Jahrhundert erlischt der Handel mit fremdländischen Gewürzen", weiß Michaela Schumacher-Fonk. Erst die Kreuzzüge vom 11. bis 13. Jahrhundert wurden zu Wegbereitern des Gewürzhandels europäischer Kaufleute. Und der kam tüchtig in Schwung, so manches Gewürz war wertvoll wie Gold und wurde so behandelt. Es gibt kostbare Schmuckstücke, mit denen man eine Muskatnuss aus Indonesien am Körper trug und bei Bedarf etwas für die Speisen abrieb, bei Fleisch und Suppen etwa.

Gewürze und Kräuter haben bis heute eine besondere Kraft. Getränke mit Gewürzen wie Zimt, Orange, Piment und Anis schmecken nicht nur. „Sie wärmen von innen, wenn es draußen kalt und nass ist, das war schon immer die beliebte Wirkung“, sagt die Kräuterexpertin. „Man kann es nicht beweisen, aber was aus einem warmen Land kommt, scheint die Wärme zu speichern und weiterzugeben“, meint Michaela Victor

Genuss und Wohlbefinden sind in der Weihnachtszeit geschickt miteinander verbunden, wenn das Fett der gebratenen Gans zum Beispiel durch Beifuß verdaulicher wird, Lorbeer und Nelken am Wildgericht nicht fehlen dürfen. Ob Pfeffer aus Indien oder Koriander aus Nordafrika – Gewürze öffnen auf kleinstem Raum die Welt, erzählen Kultur-und Geschmacksgeschichte, erinnern an Columbus, das Ringen um die Vormacht im Gewürzhandel zwischen Holländern und Portugiesen, den Einfluss Englands, das in Indien als Kolonialmacht auf die wunderbarsten Gewürze Zugriff hatte.