Pacht verdoppelt : Zum Geburtstag des Inhabers ist Schluss im „Karawane“

Wo früher „Enigma“ beheimatet war, ist seit 13 Jahren das Restaurant „Karawane“ zu Hause. Jetzt verwaist die Adresse Rosstraße 61 erst einmal. Foto: Robert Esser

Aachen Weil der neue Vermieter plötzlich die Pacht verdoppeln will, muss das Restaurant „Karawane“ am Roskapellchen endgültig schließen – am 58. Geburtstag von Inhaber Majdi Sanouri. Welchen Ausweg sieht der beliebte Gastronom?