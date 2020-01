Zugausfälle und Verspätungen : Weichenstörung im Bereich Aachen Rothe Erde

Aachen Im Bereich des Bahnhofs Rothe Erde besteht eine Weichenstörung. Es kommt daher zu Zugausfällen und Verspätungen. Und es gibt weitere Verzögerungen am Morgen.

Bahnpendler in und um Aachen müssen sich am Dienstagmorgen auf Verzögerungen und Zugausfälle einstellen. Eine Weichenstörung beeinträchtigt den Bahnverkehr, vor allem die Linien RE1, RE9, RE4 und RB33. Wann die Störung voraussichtlich behoben ist, konnte der Pressesprecher nicht sagen. Es kommt immer wieder zu Zugausfällen.

Auch wegen einer Bombenentschärfung in Köln wird es auf der Strecke Aachen - Köln zu Verzögerungen kommen. Am Bahnhof Köln Messe/Deutz halten ab 9 Uhr keine Züge mehr, wie die Bahn am Morgen mitteilte. Am Kölner Hauptbahnhof sei durch die Sperrung der Hohenzollernbrücke ab 12 Uhr mit Beeinträchtigungen zu rechnen. Diese sollen bis zum späten Mittag andauern. Wie viele Züge betroffen sind, war zunächst unklar.