Zufriedene Imker : Honigtöpfe in der Region sind gut gefüllt

„Die Bienen haben den Wettlauf mit der Natur gewonnen“, sagt der Aachener Imker Klaus Georg Geller. Foto: Georg Müller-Sieczkarek

Aachen Die Imker in der Region können sich in diesen Wochen eigentlich die Finger lecken. Im Frühjahr wurde deutlich mehr Honig geerntet als im Schnitt der letzten Jahre – trotz oder gerade wegen des feuchten Frühjahrs und eines verregneten Julis. Ein paar Sorgen gibt es trotzdem.

Man mag es ja eigentlich nicht schreiben, aber die Bienen waren in diesem Jahr tatsächlich, nun ja, bienenfleißig. Zwar geht das große Summen auf Wiesen und in Wäldern weiter, aber die Honigernte ist weitgehend vorbei. Und sie ist erstaunlich gut. Pro Bienenvolk seien im Schnitt 18,4 Kilo eingeholt worden und damit 3,1 Kilo mehr als im langjährigen Mittel, teilte das Fachzentrum Bienen und Imkerei im rheinland-pfälzischen Mayen mit. Allerdings: Im Vorjahreszeitraum waren es mit 20 Kilo noch mehr. Es habe zu Beginn dieses Frühjahrs lange geregnet, weswegen viele Bienen zunächst im Stock geblieben seien und die Population gering geblieben sei, sagt Fachzentrums-Leiter Christoph Otten. „Es war ein überdurchschnittliches Jahr."

Auch für Marc Wetzel ist dieses Jahr „überragend“, sagt der Imker aus Roetgen und zitiert lachend einen seiner Kollegen: „In NRW haben quasi sogar die Zaunpfähle gehonigt.“ Im kalten und nassen Frühjahr seien die Insekten während der Obstblüte zu keinem Ausflug gestartet. „Die haben gebrütet und gebrütet“. Als das Wetter wärmer wurde, „ging plötzlich alles auf einmal“ und die zahlenmäßig starken Völker machten sich an die Arbeit.

Alles in allem falle der Ernteertrag seiner Bienen, die unter anderem in Aachen, Schleiden, Alsdorf und Roetgen fliegen und sammeln, dreimal höher als im Vorjahr aus. Allerdings gibt es auch Einbußen – die Linden sind fast ausgefallen, anscheinend war hier nicht genug Grundwasser für die tief wurzelnde Pflanze vorhanden, vermutet Wetzel, der das Honigmachen, so wie die meisten, im Nebenerwerb betreibt. Lediglich ein Prozent der deutschen Imker sind Vollprofis.

„Die Bienen haben den Wettlauf mit der Natur gewonnen“, sagt Klaus Georg Geller, Imker aus Aachen, der auch einen Handel für Imkereibedarf betreibt und damit die Stimmung vieler Kolleginnen und Kollegen kennt. Deren Laune war im Frühjahr angesichts des Wetters eher mies: „Viele waren sehr unzufrieden.“

In den Bienenstöcken herrschte dagegen im Frühling beste Laune, es gab eine starke Brut und damit viele Arbeitsbienen. „Und wir hatten in diesem Sommer glücklicherweise keine lange Hitzeperiode“, dann leiden die Sommerpflanzen, das Nektarangebot war also 2023 dementsprechend gut. Zahlen zur Ernte zu nennen, sei schwierig, sagt Geller, der seit 1976 im Geschäft ist. Mehr Völker als üblich seien ausgeschwärmt und hätten wenig Ertrag gebracht, bei anderen brachte ein einzelnes Volk bis zu 60 Kilo ein.

„Die Ernte war in diesem Jahr im Raum Aachen sehr gut“, bestätigt auch Markus Jansen, Vorsitzender der Bienenfreunde Euregio Aachen. Der 2006 gegründete Verein zählt inzwischen mehr als 143 Mitglieder mit mehr als 650 Bienenvölkern. Für Jansen ist 2023 sogar ein persönliches Rekordjahr: „Es war meine beste Ernte, seit ich imkere, das heißt seit 1990.“

In Deutschland gibt es schätzungsweise 1,1 Millionen Bienenvölker und 170.000 Imkerinnen und Imker, die allermeisten von ihnen machen dies als Hobby oder im Nebenerwerb. Im Rheinland und Westfalen zählt die Landwirtschaftskammer NRW knapp 20.000 Imker mit rund 165.000 Bienenvölkern. Jedes von ihnen produziert nach Zahlen des Deutschen Imkerbundes im Schnitt zwischen 20 und 30 Kilo Honig. Alles in allem kommen so rund 15.000 bis 25.000 Tonnen Honig pro Jahr zusammen – etwa ein Fünftel des Verbrauchs in Deutschland.

Das Fachzentrum Bienen in Mayen ist für eine Branchenumfrage zuständig, an der dieses Mal rund 6400 Imkerinnen und Imker teilnahmen. Es ging um die bis Mitte Juni laufende Frühjahrsernte, die sogenannte Frühtracht. Zu der Mitte Juli beendeten Spättracht läuft noch eine weitere Befragung. Separat zu der Umfrage bezieht das Fachzentrum Hinweise zur Ernte und zur Bienengesundheit aus rund 600 Waagen, die bundesweit an Bienenstöcken angebracht sind. Zuletzt waren die Stöcke schwerer als im Vorjahr, es war also recht viel Honig darin – das kann als gutes Vorzeichen verstanden werden, dass auch die Sommertracht ertragreich sein wird. Am besten schnitten Imker in Schleswig-Holstein sowie in Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen ab, wo jeweils mindestens 26 Kilo geschleudert wurden.

Bleibt die Frage, was das mit den Preisen macht. Klaus Georg Geller erwartet, dass der Preis stabil bleibt. Die Kosten für die Imker seien massiv gestiegen, etwa für Zucker, der im Herbst traditionell als Beifutter dient, um die Völker über den Winter zu bringen. „Da hat sich der Kilopreis in kurzer Zeit verdoppelt“, auch der Preis für Honiggläser sei um fast 100 Prozent gestiegen, sagt Geller. „Wir haben gerade extreme Verteuerungen hinter uns“, bestätigt Marc Wetzel. „Benzin, Holz, Gläser, Deckel und der Zucker für das Winterfutter haben sich teilweise um mehr als 80 Prozent verteuert.“

So gut das (Ernte-)Jahr für die Imker auch gelaufen ist, aktuell sei die Lage auf den Raps- und Getreidefeldern „richtig übel“, sagt Wetzel. Nach dem wochenlangen Regen lägen die Pflanzen vielerorts auf dem Boden und begännen bereits zu keimen. Das schmerze auch ihn, meint der Vorsitzende des Kreisimkerverbandes Aachen. „Als Imker bin ich auch Landwirt.“

Aber es wird ja wieder trockener. Und das freut dann vermutlich auch die Bienen …