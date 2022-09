Defektes Stellwerk : Züge rollen wieder über den Aachener Hauptbahhof

Das defekte Stellwerk am Aachener Hauptbahnhof beeinflusste am Donnerstagmorgen die Zugverbindungen der RE1, RE4, RE9, RE18, RE20 und RE33. Foto: MHA/Harald Krömer

Aachen Langsam ruckelt sich der Fahrplan wieder ein: Ein defektes Stellwerk hat am Donnerstagmorgen für anderthalb Stunden den Schienenverkehr am Aachener Hauptbahnhof lahmgelegt.

Ein defektes Stellwerk am Aachener Hauptbahnhof hat am Donnerstagmorgen den Zugverkehr in der Region beeinträchtigt und in Teilen lahmgelegt. Gegen 9 Uhr setzte die DB Regio AG eine erste Twitter-Meldung zu dem Defekt ab.