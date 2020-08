Kostenpflichtiger Inhalt: Stadt hat Ihre Not mit Wildpinklern : Zu viel Pipi im Park

Hier stinkt’s an Sommertagen: Weil es keine öffentliche Toilette im Stadtpark gibt, suchen Parkbesucher mit Druck auf der Blase bevorzugt die Büsche hinter der Musikmuschel auf. Foto: MHA/Harald Krömer

Aachen Nicht einmal das Parkhaus Büchel habe in seinen schlimmsten Zeiten so gestunken wie die Musikmuschel im Stadtpark, sagt Joachim Bedey. An heißen Sommertagen verwandeln Wildpinkler das Bauwerk gleich neben dem Neuen Kurhaus in eine offene Kloake, schimpft er. „Ekelhaft, ein Armutszeugnis für die Stadt.“