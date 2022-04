Fahrzeugkontrolle in Aachen : Zu schnell, unter Drogen und im gestohlenen Auto unterwegs

Fahrzeugkontrolle in Aachen

Aachen Weil zwei Autos in der Aachener Innenstadt zu schnell unterwegs sind, nimmt die Polizei die Verfolgung auf. Bei der Kontrolle stellt sich heraus: Die überhöhte Geschwindigkeit dürfte das geringste Problem sein.

Bei einer Fahrzeugkontrolle in der Innenstadt sind der Polizei in der Nacht auf Mittwoch in Aachen zwei Autos aufgefallen, weil sie mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs waren. Beide Fahrer standen offenbar unter dem Einfluss von Drogen.