Konzert im Rahmen des 3Rides-Festivals : Zoe Wees tritt im Mai in Aachen auf

Aachen Der Popstar („Girls Like Us“) gibt ein Konzert auf dem CHIO-Gelände im Rahmen des 3Rides-Festivals.

Popstar Zoe Wees (21) tritt am Samstag, 13. Mai, ab 19 Uhr im Rahmen des 3Rides-Festivals auf dem CHIO-Gelände in Aachen auf. Das haben die 3Rides-Organisatoren mitgeteilt. Wees erlebte vor drei Jahren ihren musikalischen Durchbruch und erreichte mit ihrer Debütsingle „Control“ Gold- und Platin-Status in zehn Ländern. Beim Auftritt in Aachen im Rahmen ihrer Sommerfestival-Tour werden aber sicherlich auch Hits wie „Girls Like Us“, „Hold Me Like You Used To“ oder „Daddy’s Eyes“ zu hören sein.