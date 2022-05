Schwer verletzt : Zirkusartistin stürzt in Aachen vom Seil

Am Samstag ist in Aachen eine Artistin eines kleinen Zirkus während der Vorstellung abgestürzt. Sie verletzte sich schwer (Symbolfoto). Foto: Elke Bourgeret

Aachen In einer Nachmittagsvorstellung eines Zirkus hat sich am Samstag in Aachen ein schweres Unglück ereignet. Eine Artistin stürzte ab und schlug zudem unglücklich auf.