Tour-Absage aufgrund der Corona-Pandemie : Zirkus Flic Flac kommt 2021 nicht nach Aachen

Aachen Keine Zirkusaction in Aachen: Der Zirkus Flic Flac hat sämtliche ausstehende Termine seiner Tour „Punxxx – 30 Jahre nicht irgendein Circus“ aufgrund der lokal unterschiedlichen Corona-Auflagen abgesagt. Betroffen ist auch ein Auftritt in Aachen im Mai 2021.

Die Direktion und Geschäftsführung des Zirkus Flic Flac haben sich entschieden, die Tour zum 30-jährigen Jubiläum mit sofortiger Wirkung aufgrund der Coronavirus -Pandemie einzustellen. In Aachen hätten die Shows vom 13. bis zum 30. Mai 2021 stattfinden sollen.

„Eine wirtschaftlich tragfähige Fortführung des Reisegeschäftes – selbst in nur einem Bundesland – ist auf Grund der Corona-Pandemie leider nicht möglich. Denn jede Stadt hat ihre eigenen Verordnungen bezüglich Hygiene-, Abstands- und Sicherheitsregeln, die die Kommune zudem je nach Risikolage verändern kann”, heißt es in einer Presseerklärung der Geschäftsführung.

Eine zuverlässige Planung sei daher nicht möglich. Alls bisher gekauften Tickets können in Gutscheine für künftige Shows umgewandelt werden oder die Kosten werden zurückerstattet. Genaue Informationen dazu gibt es unter www.flicflac.de/punxxx. Wann der Auftritt in Aachen nachgeholt werden kann, ist derzeit noch unklar. Noch im Mai hatte unser Autor Christoph Pauli den Zirkus in Duisburg besucht, wo die Artisten auf eine Fortsetzung der Tour warteten.