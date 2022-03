Zwei Männer verletzt : Zeugen nach Schlägerei in der Pontstraße gesucht

Zeugen nach Schlägerei in der Pontstraße gesucht

Aachen Am Wochenende kam es zu einer Schlägerei in der Pontstraße. Die Polizei ermittelt und sucht nach Hinweisen.

Am vergangenen Wochenende wurden zwei Männer in der Pontstraße zusammengeschlagen. Die Tat ereignete sich gegen 0.25 Uhr am Samstag auf Höhe der Sparkassenfiliale im Bereich Marienbongard. Beide Opfer wurden verletzt und mussten im Krankenhaus behandelt werden.