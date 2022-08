Tötungsversuch : Zeugen nach Messerstecherei in Aachen gesucht

Tötungsversuch: Der Tatort liegt in der Mefferdatisstraße, in der Nähe der Kreuzung Antoniusstraße. Foto: HARALD KROEMER

Aachen Ein Unbekannter hat in der Mefferdatisstraße in Aachen zwei Männer mit einem Messer angegriffen. Die Motivlage ist unklar.

Die Polizei sucht nach Zeugen eines Überfalls mit zwei Verletzten in Aachen. Die Tat hat sich nach Angaben der Aachener Staatsanwaltschaft bereits Sonntagnacht an der Mefferdatisstraße 4 in der Nähe der Antoniusstraße ereignet. Wie die Staatsanwaltschaft erst am Mittwoch mitteilte, kam es auf der Straße vor dem dortigen Imbiss zu einem versuchten Tötungsdelikt.