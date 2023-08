Polizei meldet : Zeuge sorgt für die Festnahme eines Fahrraddiebs

Aachen Passant vereitelt in der Kongressstraße einen Fahrraddiebstahl. Mutmaßlicher Täter gefasst.

In der Kongressstraße ist am Dienstag am helllichten Tag ein Fahrraddieb auf frischer Tat ertappt und festgenommen werden. Ein aufmerksamer Zeuge hatte zuvor beobachtet, wie der Täter zu einem Fahrrad ging, das an einer Straßenlaterne befestigt war und sich davor beugte.