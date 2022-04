Unfall am Hansemannplatz : Zerstörte Ampeln werden erst nach Ostern erneuert

Unfall am Hansemannplatz

Massiv beschädigt: Ein Lastwagen ist mit einer Ampelanlage am Hansemannplatz zusammengestoßen. Foto: MHA/Annika Kasties

Update Aachen Ein Lastwagen hat am Mittwochabend eine Ampelanlage am Hansemannplatz erfasst und schwer beschädigt. Repariert werden diese vermutlich erst nach Ostern.

Die Auswirkungen dieses Unfalls werden wohl noch lange zu spüren sein: Am Mittwochabend hat gegen 22 Uhr ein Lastwagen zwei Ampeln am Hansemannplatz in Aachen erfasst.